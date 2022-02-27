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Общество

Банк России возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов

Банк России возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов с 28 февраля, говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

По данным Банка России, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до $643,2 млрд с $639,6 млрд.

ЦБ РФ приостановил покупку золота с 1 апреля 2020 года.

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