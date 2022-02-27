В Псковском районе загорелся частный дом
В деревне Черёха Псковского района произошло возгорание частного дома № 14, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По словам очевидцев, заброшенный дом стоял с разбитыми окнами, в нём никто не жил.
Известно, что до приезда пожарных дом горел открытым огнём, из-за чего не было возможности проверить его на наличие людей.
В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание, не дают огню распространиться на соседние постройки.
На месте работают пожарные подразделения, сотрудники полиции, бригада скорой помощи. Обстоятельства выясняются.
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