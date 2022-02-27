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Общество

ВТБ повышает ставки по ипотечным программам до 15,3%

ВТБ с 28 февраля повышает ставки по ипотечным программам на 4 п. п., пишут «Известия».

Отмечается, что минимальная ставка составит 15,3 % как для готового, так и для строящегося жилья. Срок действия кредитного решения по новым заявкам составит 30 дней. Для ранее одобренных заявок решения действительны до 5 марта (включительно), добавили в банке.

Кроме того, в связи с резким ростом ставок на рынке ВТБ также принял решение временно приостановить оформление заявок на рефинансирование ипотечных кредитов. При этом условия льготных программ сохранятся: ставка по ипотеке с господдержкой по-прежнему составит от 5,75 %, по дальневосточной ипотеке — 0,1 %, по семейной — от 4,7 % (от 4,3 % в ДФО).

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