Детей-сирот предлагают прописывать в интернатах до получения жилья

07:20, 28 февраля 2022, ПАИ

В России предлагается разрешить детям-сиротам сохранять место прописки в домах-интернатах до получения ими положенного жилья от государства. Как сообщают «Известия», на отзыв в правительство направлен соответствующий законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В пояснительной записке отмечается, что в прошлом году общее число квадратных метров жилья в России превысило 4 млрд. При этом только за 2020 год было введено 82,2 млн, за 2021 год — около 86 млн кв. м. «В свою очередь, по состоянию на 1 августа 2021 года в списках на получение жилья находились 289 800 детей-сирот. При этом 199 700 детей-сирот из вышеуказанных списков не могут реализовать свое право на жилище, несмотря на то что им уже исполнилось 18 лет», — уточнили авторы документа. После завершения обучения в специальных образовательных учреждениях при домах-интернатах сироты автоматически лишаются прописки.

Автор законопроекта, первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова рассказала, что причиной его разработки стали многочисленные обращения к ней подростков, которые столкнулись с проблемой отсутствия регистрации. «Сейчас дети подолгу стоят в очередях и фактически попадают в правовой вакуум. Не имея регистрации, они не могут устроиться на работу, получить льготы и пособия. Государство этот вопрос сейчас решает, но проблема пока остается», — пояснила она.

В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считают, что законопроект заслуживает поддержки.