Шестидневная рабочая неделя началась у россиян

08:40, 28 февраля 2022, ПАИ

С 28 февраля по 5 марта продлится начавшаяся рабочая неделя в России. После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.

Рабочий день в субботу будет на час короче, уточнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Она рассказала РИА Новости, что для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные могут переноситься на другие даты.

Эксперт уточнила, что шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. Она добавила, что, несмотря на сокращение рабочего дня 5 марта, работник получит ровно ту же сумму, как если бы он работал 8 часов, а за работу в праздники сотрудники могут получить право на отгул или двойную оплату.