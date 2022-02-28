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Несколько туманностей и Плеяды сфотографировал пскович на ночном небе

Плеяды

Несколько туманностей, среди которых туманность Ориона, туманность Медуза, туманность След окаменелости, и Плеяды сфотографировал на ночном небе пскович, руководитель научно-технического центра «Юный техник», астроном-любитель Владимир Колпаков.

«Для проверки свеженастроенного гидирования «попрыгал» по разным объектам: М42 (Туманность Ориона), IC 1805 (Туманность Сердце), NGC 2024 (Туманность Пламя), NGC 1491 (Туманность След окаменелости), M45 (Плеяды). В результате решил остановиться на IC 443 (Туманность Медуза)», - прокомментировал свои снимки Владимир в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» «ВКонтакте».

Плеяды (Семь Сестёр, Стожары) — рассеянное звёздное скопление и астеризм в созвездии Тельца. Это скопление — одно из ближайших к Земле и одно из наиболее ярких звёздных скоплений. Плеяды известны с древних времён и видны невооружённым глазом даже на городском небе. Скопление и самые яркие звёзды в нём названы в честь Плеяд — нимф из греческой мифологии.

Туманность Ориона

Туманность Ориона — эмиссионная и отражательная туманность, а также область звездообразования в созвездии Ориона. Имеет видимый блеск около 4m, что делает её одним из самых ярких объектов глубокого космоса. Удалена от Земли, по разным оценкам, на 1300–1600 световых лет. Туманность открыл Никола-Клод Фабри де Пейреск в 1610 году. Благодаря своей яркости популярна в любительской астрономии.

Туманность Медуза

Туманность Медуза — планетарная туманность в созвездии Близнецов. Названа по имени существа из древнегреческих мифов — горгоны Медузы. Протяжённость туманности Медуза примерно четыре световых года, а её расстояние от Солнца около 1500 световых лет. Несмотря на свои размеры, она крайне тусклая и очень трудна для наблюдения.

Своё название туманность получила из-за того, что волокна светящегося газа, из которых она состоит, напоминают змей, в то время как у мифологической Медузы змеи были вместо волос. Светящиеся волокна туманности состоят из областей красного свечения водорода и более слабого зеленоватого — кислорода, образуя на небе полукруглую структуру. Выбросы массы из звёзд, находящихся на этой стадии своей истории, часто происходят с перерывами, и в результате внутри планетарных туманностей образуются причудливые газовые структуры.

Ещё одно обозначение этой туманности — Abell 21. Это имя дано в честь американского астронома Джорджа Эйбелла, который обнаружил этот объект в 1955 году.

Туманность След окаменелости

Туманность След окаменелости находится в созвездии Персея. 

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