До +5 градусов ожидается в Псковской области 1 марта

10:01, 28 февраля 2022, ПАИ

1 марта в Псковской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью -7..-12, днем 0...+5 градусов, сообщает официальный Telegram-канал региона.

28 февраля в Псковской области ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/сек.Температура по области 0...+5. В Пскове температура +2...+4.