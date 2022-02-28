Реализацию социального заказа обсудят в Псковской области

10:35, 28 февраля 2022, ПАИ

​

В Пскове 28 февраля на установочной сессии обсудят реализацию Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В установочной сессии примут участие заместитель директора Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России Вероника Сергеева и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. На обсуждение вынесен вопрос о проведении социологического исследования в рамках апробации механизмов, предусмотренных законом, о сроках его проведения, дизайне исследований и предполагаемых итогах.

«О нужности принятия решения о том, нужно ли вовлекать негосударственные организации в работу, связанную с предоставлением гражданам социальных гарантий, могут ответить только качественные данные. И эти данные мы получаем на основании социологии», – отметила Вероника Сергеева.

По её словам, исследование будет проведено в сентябре-августе, когда уже будет понятно, насколько верна социальная политика по двум направлениям: социальному обслуживанию, в рамках которого будет осуществляться уход и присмотр за детьми, и обучению и переобучению в сфере занятости.

Вероника Сергеева отметила, что социологическое исследование, которое пройдет на территории региона, позволит выявить потребности людей, оценить, чем они не удовлетворены. Она пояснила, что в ряде случаев человек сам сможет выбрать, к кому пойти за получением услуги.

Первый заместитель губернатора Псковской области рассказала, что перед органами власти стоит задача найти оптимальный способ предоставления государственного заказа населению. Она отметила, что закон направлен на повышение качества социальных услуг.

«Важно понять, какие услуги наиболее востребованные, кто из представителей НКО может оказать их быстрее и эффективнее, и дать им такую возможность», – пояснила она и подчеркнула, что в 2022 году в бюджете региона запланированы средства, которые будут на контрактной основе предоставлены НКО для обрабатывания упомянутых социальных услуг.

Псковская область стала одним из пилотных регионов, где реализуется Федеральный закон № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», подписанный в июле 2020 года. Одна из его целей – уменьшение барьеров в доступе НКО на рынок социальных услуг.