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Общество

Санкции США не повлияют на работу Россельхозбанка: все операции продолжают проводиться в обычном режиме

Россельхозбанк продолжит выполнять обязательства перед клиентами в полном объеме, несмотря на введение экономических санкций против банка со стороны правительства США. Банк принимает все необходимые меры для защиты интересов своих клиентов, партнеров и сотрудников.

Россельхозбанк работает в штатном режиме и осуществляет все операции клиентов в полном объёме.

Новый пакет санкций со стороны США ограничивает доступ банка к американскому долговому рынку на срок свыше 14 дней. Изменение режима санкции не сказывается на текущей деятельности банка, так как с 2014 года банк привлекает капитал и ресурсы исключительно на российском рынке.

Банком созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной работы, что гарантирует исполнение всех обязательств перед розничными и корпоративными клиентами. Все операции клиентов по платежам, переводам, кредитам, вкладам и другим продуктам выполняются и будут выполняться в обычном режиме, изменений в работе отделений банка и сети самообслуживания не планируется.

Активная деятельность РСХБ по развитию потенциала отечественного АПК была и остается высокозначимой для благополучия населения страны. РСХБ обладает достаточными ресурсами, чтобы выполнить свои задачи в этом направлении, предусмотренные стратегией развития банка до 2025 года. Приоритеты нашей работы остаются прежними – это поддержка агропромышленного комплекса, развитие сельских территорий и обеспечение качественными финансовыми услугами населения страны. Все проекты и ресурсы банка, направленные на обеспечение этих направлений, сосредоточены внутри России.

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