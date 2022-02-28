48 нетрезвых водителей задержали за неделю в Псковской области

11:15, 28 февраля 2022, ПАИ

48 нетрезвых водителей выявили сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области с 21 по 27 февраля, пять из них – повторно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Кроме того, за это время было пресечено 2 057 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

За данный период на территории области зарегистрировано 3 ДТП, в результате которых погибли два человека, ещё три человек получили травмы различной степени тяжести.