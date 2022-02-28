48 нетрезвых водителей задержали за неделю в Псковской области
48 нетрезвых водителей выявили сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области с 21 по 27 февраля, пять из них – повторно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Кроме того, за это время было пресечено 2 057 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.
За данный период на территории области зарегистрировано 3 ДТП, в результате которых погибли два человека, ещё три человек получили травмы различной степени тяжести.
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