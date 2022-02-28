Каждый второй пскович готов работать четыре дня в неделю по 10 часов

11:20, 28 февраля 2022, ПАИ

Каждый второй пскович, работающий на пятидневке, мечтает о четырёхдневной рабочей неделе по 10 рабочих часов, сообщается в пресс-службе SuperJob.

Власти Бельгии разрешили сотрудникам выбирать график работы: пять дней в неделю по 8 часов или четыре дня в неделю по 10 часов. 57% псковичей хотели бы работать четыре дня в неделю по 10 часов и отметили, что это удобно, поскольку можно посвятить свободное время активному отдыху и путешествиям. Кроме того, некоторые псковичи посчитали, что можно найти подработку в образовавшийся третий выходной день.

Чаще остальных к четырёхдневной работе готовы респонденты моложе 34 лет (62%) и псковичи с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (60%).

26% псковичей не одобрили этот график и отметили, что нужно уменьшать рабочий день, а не увеличивать. 17% затруднились с ответом.