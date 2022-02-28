Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области

11:52, 28 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё шесть человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 578 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразился 95 601 человек, 77 463 пациента выздоровело.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.