Более 12 тонн икры горбуши успешно пересекли границу в Псковской области и отправились в Германию

12:00, 28 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области на российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка» сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали экспорт 12,1 тонны солёной икры горбуши. Груз, произведенный предприятиями Камчатского края, следовал из Москвы в адрес получателя из Германии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспектор убедился, что икра соответствует всем необходимым ветеринарно-санитарным требованиям Германии.

После прохождения всех необходимых процедур более 12 тонн икры горбуши направлены в адрес получателя, добавили в ведомстве.