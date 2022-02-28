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Общество

В Пскове стартовал молодёжный фотоконкурс

Псковский городской молодёжный центр приглашает принять участие в фотоконкурсе «Из чего же сделаны наши девчонки?», посвящённом Международному женскому дню, сообщается в пресс-службе центра.

Участие могут принять как профессиональные фотографы, так и фотолюбители в возрасте от 14 до 35 лет вне зависимости от гендерной принадлежности. Фотография должна соответствовать тематике конкурса.

Отправить фотоработу можно с 28 февраля по 9 марта, заполнив форму по электронному адресу pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс 8 марта».

11 марта в группе Молодёжного центра в социальной сети «ВКонтакте» будут объявлены победители, которые получат призы, а их фотографии – опубликованы.

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