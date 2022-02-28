925 псковичей заболели коронавирусом

12:28, 28 февраля 2022, ПАИ

Ещё 925 псковичей заболели коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего подтвержденных случаев заражения с начала пандемии в марте 2020 года – 96 526. На амбулаторном лечении находятся 5 588 человек, в стационаре – 486. Выздоровели 788 человек, всего – 78 251.

Умерли 1578 человек.