925 псковичей заболели коронавирусом
Ещё 925 псковичей заболели коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Всего подтвержденных случаев заражения с начала пандемии в марте 2020 года – 96 526. На амбулаторном лечении находятся 5 588 человек, в стационаре – 486. Выздоровели 788 человек, всего – 78 251.
Умерли 1578 человек.
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