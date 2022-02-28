Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников занял 36-е место в национальном рейтинге губернаторов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 36-е место в национальном рейтинге губернаторов за январь-февраль 2022 года. Глава региона вошел во вторую группу рейтинга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре информационных коммуникаций «Рейтинг».

Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин. Второе место занял губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Тройку лидеров замыкает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Объектом исследования являлись руководители субъектов Российской Федерации. Результаты национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

28 февраля 2022

Переслегинскую гимназию капитально отремонтируют
28 февраля 2022

Что изменится для водителей с 1 марта
28 февраля 2022

Родственники бойцов 6-й роты посетили монумент Александру Невскому в Самолве
28 февраля 2022

В преддверии 8 Марта циклон принесёт в Псковскую область мокрый снег
28 февраля 2022

Какой будет первая неделя весны в Псковской области
28 февраля 2022

Памятные мероприятия пройдут в Псковской области в годовщину отправки обоза в блокадный Ленинград
28 февраля 2022

Сервис MEGOGO прекратил трансляцию ТВ-каналов в России
28 февраля 2022

Псков, Великие Луки и Островский район лидируют по числу новых случаев COVID-19

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...