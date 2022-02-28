Михаил Ведерников занял 36-е место в национальном рейтинге губернаторов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 36-е место в национальном рейтинге губернаторов за январь-февраль 2022 года. Глава региона вошел во вторую группу рейтинга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре информационных коммуникаций «Рейтинг».
Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин. Второе место занял губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Тройку лидеров замыкает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Объектом исследования являлись руководители субъектов Российской Федерации. Результаты национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
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