Ревизия. Псковский медицинский колледж: там, где рождаются профессионалы

11:58, 02 марта 2022, ПАИ

В период пандемии в мире возросла острая необходимость в высококвалифицированных медицинских специалистах, но очевидно, что такие кадры не могут взяться из ниоткуда. Москва не сразу строилась, вот и превращение в профессионалов своего дела происходит не сразу. Чтобы ими стать, будущие медики должны пройти качественное практическое и теоретическое обучение. А для этого им необходимо выбрать подходящее учебное заведение. Корреспондент и фотограф Псковского агентства информации отправились туда, где появляются профессионалы – медики, в Псковский медицинский колледж.

Своя атмосфера

Колледж расположен на улице Максима Горького, 28, рядом с автобусной остановкой. По прибытии на место сразу понимаешь, что здесь учат будущих медиков: со стен на гостей смотрят такие важные для истории медицины люди, как Гиппократ, архиепископ Лука и Ибн Сина; студенты уже в процессе обучения примеряют на себя медицинские халаты, которые они носят на всех занятиях; также в учебном заведении не забывают и про маски.

Образовательное учреждение имеет долгую историю – в качестве Псковского медицинского техникума оно начало работать в далеком 1930 году. На протяжении всего этого времени менялись названия и направления, но неизменным оставалось одно – студентов учили ценить и спасать человеческие жизни! Так, во время Великой Отечественной войны выпускники на тот момент Псковской фельдшерско-акушерской школы сражались на фронтах, помогали людям в медсанбатах и госпиталях.

В настоящий момент в колледже обучают по трем специальностям: окончив девять классов школы, можно поступить на «Сестринское дело», по завершении 11 класса у выпускника есть возможность поступить на «Лечебное дело». На сегодняшний день 26 преподавателей обучают порядка 480 студентов по данным направлениям. Последние два года набор после девятого класса увеличивается на 25 человек из-за необходимости кадров. На третью специальность «Фармация» поступают на базе среднего профессионального и высшего профессионального образования.

Стоит отметить, что в Псковском медицинском колледже преподают практикующие врачи-медики, часть из которых посвятили работе в образовательном учреждении порядка 50 лет, например, дерматовенеролог Людмила Васильевна Млодикова и невролог Светлана Петровна Огнева. Директор колледжа Татьяна Геннадьевна Кошмак заняла свою должность в 2006 году, но как преподватель в колледже она работает уже много лет.

Работа с людьми «от мала до велика»

Студенты Псковского медицинского колледжа учатся помогать людям с самого их рождения, когда те еще совсем маленькими и беззащитными появляются на свет. Именно поэтому мы первым делом отправились в педиатрический кабинет.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов









Ребята занимаются в кабинете доклинической практики (доклиники), что подразумевает максимальную приближенность к условиям стационара. Для обучения студентов работе с грудничками используются предметы ухода и медицинские фантомы. Нам показали, как обучающиеся отрабатывают манипуляции с гигиенической ванной для новорожденных и правильное пеленание, уход за пупочной ранкой, а также алгоритм по постановке газоотводной трубки и очистительной клизмы. Помимо этого, студенты на фантомах учатся подмывать малышей, обрабатывать складки кожи. Эти действия тщательно отрабатываются в течение нескольких дней, после чего приходит время учиться новым манипуляциям.

После доклинических занятий студенты отправляются на производственную практику в перинатальный центр, где пробуют себя в работе с настоящими малышами.

«Именно поэтому они здесь так тщательно занимаются! Ведь потом их ждет производственная практика в перинатальном центре. Ребята также проходят ее в Детской городской поликлинике и Детской областной больнице», – поделились преподаватели колледжа и добавили, что практика начинается со второго курса.

После этого мы отправились смотреть, как проходят пары «Сестринского дела в хирургии». Дисциплина включает в себя 25 необходимых для освоения хирургических практик, предполагающих освоение манипуляций и сестринский уход при различных состояниях, например, при остром животе или хирургических инфекциях.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов





















И у студентов для этого есть все необходимое! Кабинет доклиники, в котором мы оказались, оборудован инструментами, биксами, различными шинами, антисептиками и емкостями для них. В колледже у студентов есть возможность попрактиковаться в снятии швов, наложении клеоловой повязки и жгута, определении группы крови, а специальные манекены для наложения повязок и оказания помощи при стомах позволят максимально реалистично отработать изучаемый материал. Помимо этого, ребята осваивают еще много практических умений, которые в дальнейшем пригодятся и в медицине, и в обычной жизни.

Обучающиеся колледжа являются частыми гостями Псковской областной станции переливания крови, где они не только наблюдают за процессами, но и могут стать донорами. В среднем десять студентов колледжа ежегодно сдают кровь.

Отрабатывая профессиональный модуль, обучающиеся каждый день практикуются. Несмотря на всю сложность, ребята занимаются с удовольствием и большим интересом! Чтобы преподаватель мог отработать необходимые навыки с каждым студентом, группы делятся на подгруппы, в которых должно быть не более 10 человек. Никто не останется без внимания преподавателя.

Не стоит забывать и о том, что все свои навыки по профессиональным модулям студенты закрепляют на двух-трехнедельной производственной практике в хирургических отделениях и кабинетах поликлиник, а также в травмпункте, где они обязательно будут отрабатывать два дня.

Также нам показали процедурный кабинет – студенты практиковались в разведении антибиотиков, манипуляциях с инсулином, инъекциями и др.

Педагоги отмечают, что в Псковском медицинском колледже нельзя остаться необученным, поскольку многие знания являются междисциплинарными. Материал усваивается благодаря повторам его на других предметах. Помимо этого, на 4 курсе перед преддипломной практикой каждого студента ждет профессиональный экзамен.

Развитие и еще раз развитие

Практически в каждом кабинете колледжа имеется мультимедиа, что помогает преподавателям современно, а главное, наиболее полно передавать знания обучающимся. Учреждение не стоит на месте и постоянно развивается, участвуя в конкурсах, закупая новое оборудование и обновляя старое, для более глубокого и эффективного обучения своих студентов.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов











Из последних обновлений Псковского медицинского колледжа - оборудование на 250 тысяч рублей для кабинетов педиатрии и акушерства. Также в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» кабинет гуманитарных дисциплин технически оснастили, в нем появились 30 новых ноутбуков. И теперь во время пары по английскому или латыни каждый студент пользуется отдельным компьютером для выполнения заданий.

Помогать нужно всем! Именно к этому и стремиться Псковский медицинский колледж, поэтому на парах английского студентов не просто учат языку, там готовят настоящих специалистов, которые знают, как общаться с пациентами и их родственниками, не говорящими по-русски, могут работать с иностранными коллегами и участвовать в конференциях по повышению квалификации. Благодаря новым технологиям студенты полностью погружаются в языковую среду. Наличие ноутбуков не только позволяет быстрее и лучше усваивать материал, но и оперативно выявлять пробелы в знаниях благодаря онлайн-тестам и моментальной проверке обучающихся.

Уже на следующий год колледж планирует участвовать в конкурсе на получение грантовой поддержки по улучшению материально-технического оснащения.

Что бы почитать

Не стоит переживать, что для учебы придется покупать дополнительную литературу. Все необходимое уже есть в библиотеке Псковского медицинского колледжа! В начале учебного года студентам бесплатно выдается профильная литература. Помимо этого, в библиотеке есть читальный зал, где студенты могут провести время за книгой или воспользоваться компьютерами с доступом в интернет. Кроме того, недавно колледж получил большое количество книг из областной больницы.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов







Учеба – это безусловно самое важное в колледже, но в случае, если студентам захочется почитать что-то не связанное с медициной, в библиотеке есть художественная литература.

Помимо обычных книг библиотека обеспечила студентам и преподавателям доступ к электронной библиотеке BOOK.RU, что особенно сильно помогло во время дистанционного обучения. С помощью нее нужную книгу при наличии интернета можно найти и с компьютера, и с телефона из любой точки мира. Чтобы у студентов в свободном доступе было как можно больше полезной литературы, библиотека также осуществила пробное подключение к ЭБС «Консультант Студента».

На начало 2022 года в фонде библиотеки насчитывалось порядка 23 тыс. 995 экземпляров, из которых 4 тыс. 447 – учебная литература.

Формирование здорового образа жизни

Колледж старается формировать среди обучающихся культуру здорового образа жизни! Поэтому в колледже ответственно относятся к теме спорта. На занятиях по физкультуре студенты сдают бег, волейбол, баскетбол и т. д. Обучающиеся заранее знают, какие нормативы им предстоит сдавать.

Преподаватели отмечают, что у Псковского медицинского колледжа очень хорошая лыжная база. Также образовательное учреждение в числе тех, что организуют однодневные походы.

Не стоит беспокоиться, что с физкультурой возникнут трудности! Главное в этом вопросе - старание. Преподаватели используют индивидуальный подход к обучающимся с разным уровнем физического развития. Не стоит также забывать о том, что, если у вас проблемы со здоровьем, вы можете получить специальную медицинскую группу, для которой в Псковском медицинском колледже есть отдельная система оценивания.

Помимо занятий по физкультуре, в учреждении есть спортивные кружки, которые пользуются популярностью у студентов, – это секции по баскетболу и волейболу, аэробика, оздоровительная ходьба, а также подготовка к сдачам норм ГТО.

Поели, можно и поспать

Все мы прекрасно понимаем, что нельзя учиться постоянно, нужно иногда делать перерывы на еду и крепкий сон. Но и здесь все схвачено!

В Псковском медицинском колледже есть буфет. Студенты отметили, что там можно подкрепиться чем-нибудь вкусненьким и немного отдохнуть от сложной, но интересной учебы.

Кроме того, у колледжа очень хорошее общежитие, которое в 2020 году по итогам конкурса среди ссузов заняло первое место! До этого здание существовало как гостиница «Спорт». Теперь за 540 рублей в месяц в нем в комфортных условиях проживают студенты. Первые в очереди на заселение - малоимущие, дети-сироты, лица без попечения родителей и инвалиды.

Главное богатство колледжа – его студенты

Лучший показатель профессионализма преподавателей – это успехи студентов! Псковский медицинский колледж не является исключением! По итогам минувшего года Псковский медицинский колледж вошел в первую лигу СПО по Северо-Западу по показателям мониторинга и качества подготовки кадров.

Ежегодно его обучающиеся принимают участие и занимают призовые места в престижных конкурсах, например, в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» и конкурсе по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Площадкой проведения для последнего с 2018 года является медицинский колледж. Ребята пробуют себя, проходят проверку независимых экспертов. После победы на региональном этапе студенты колледжа пробуют себя на федеральном уровне, где также показывают достойные результаты!

Стоит отметить, что участие и победа обучающихся колледжа в таких конкурсах не только показывают высокий профессионализм преподавателя, но и дают преимущество при трудоустройстве.

Студенты участвуют и во всевозможных непрофильных региональных и всероссийских конкурсах и акциях.

Желание помочь ближнему мотивирует будущих медиков участвовать во всевозможных волонтерских движениях. Так, студенты разносят ветеранам подарки в честь Дня Победы, также они ежегодно оказывают помощь нуждающимся семьям через Псковское отделение Российского детского фонда и т. д.

Псковский медицинский колледж гордится своими студентами и за их заслуги в борьбе с пандемией COVID-19. В качестве волонтеров от учреждения выступил 121 студент. Ребята помогали в Псковской городской поликлинике, Детской городской поликлинике, они также работали на горячей линии в Центре по профилактике и борьбе со СПИД. В прошлом году 70 человек после волонтерства официально трудоустроились, в этом году – 50. Они берут мазки, проводят термометрию и работают на горячей линии.

Многие выпускники колледжа добиваются высоких результатов в своей профессии. В колледже гордятся ими, помнят и ставят в пример своим нынешним студентам. На специальном стенде можно увидеть имена главных и старших медсестер учреждений здравоохранения Псковской области, фельдшеров, медсестер-анестезиологов, победителей чемпионатов и других учащихся, которые показали высокие результаты.

А дальше что?

Главный вопрос как обучающихся, так и их родителей заключается в том, где выпускники колледжа смогут работать после обучения.

Но беспокоиться не о чем! В настоящий момент профессии, которым учат в колледже, очень востребованы, в связи с чем и направления популярные.

Конкурс на поступление в медицинский колледж, наверное, можно назвать самым большим из всех СПО, это происходит потому, что все медучреждения Псковской области нуждаются в выпускниках. Рабочие места есть и в областном центре, и в районах.

Волнение в сторону! Многие студенты находят себе работу уже во время практики, за время которой они успевают показать свои профессиональные компетенции и познакомиться с коллективом.

Также на третьем и четвертом курсах специально для обучающихся Псковского медицинского колледжа проводятся встречи с работодателями, которые рассказывают о вакансиях и заработной плате, о возможностях карьерного роста и т. д.

Центр содействия трудоустройству проводит встречи с такими организациями, как ГБУЗ ПО «Псковская городская больница»; ГБУЗ ПО «Псковская областная детская больница»; ГБУЗ ПО «Псковский перинатальный центр»; ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница»; ГБУЗ ПО «Псковская городская поликлиника»; ГБУЗ ПО «Псковская городская детская поликлиника»; ГБУЗ ПО «Станция скорой медицинской помощи» и ГБУЗ ПО «Межрайонная больница».

Студентов Псковского медицинского колледжа всегда держат в курсе имеющихся вакансий, поскольку учреждение и область заинтересованы в том, чтобы в области работали достойные кадры!

Директор Псковского медицинского колледжа Татьяна Кошмак рассказала, что во все времена медицина была одной из самых важных отраслей знаний, поскольку в руках медицинских работников поистине бесценные сокровища - жизнь и здоровье человека.

«Политика нашего колледжа направлена на предоставление лицензированных образовательных услуг среднего профессионального и дополнительного образования, удовлетворяющих требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, требованиям и ожиданиям студентов, потенциальных работодателей, общества и государства. Для этого колледж постоянно работает над формированием эффективной системы подготовки и переподготовки специалистов, обеспечивающей высокое профессиональное и личностное развитие медицинских работников среднего звена в условиях динамично меняющихся потребностей рынка труда», - отметила она.

Тем, кто решит связать свою жизнь с обучением в стенах нашего колледжа, мы гарантируем:

- востребованность и трудоустройство выпускников;

- здоровьесберегающую образовательную среду;

- высококвалифицированный преподавательский состав;

- использование современных технологий и инноваций в сфере образования и здравоохранения;

- непрерывное улучшение качества образовательного процесса.

Псковский медицинский колледж расположен по адресу: Псков, улица Максима Горького, 28.

Телефон: 56-35-76

Сайт: pskov-med.ru

Информация для абитуриентов: pskov-med.ru/for-entrant.html

E-mail: meduch@bk.ru

Ольга Зуева