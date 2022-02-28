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Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу планшета и телефонов из магазина

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Советской поступил сигнал тревоги. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 52-летнего псковича, который через разбитое окно похитил из магазина планшет и три мобильных телефона.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.

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