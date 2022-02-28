20 тонн белорусской капусты не пропустили через границу в Себежском районе
В ФКП «Долосцы» Себежского района сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора не пропустили 20 тонн белокочанной капусты, которую везли из Белоруссии в Санкт-Петербург. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Инспектор выяснил, что на перевозимую продукцию отсутствовал фитосанитарный сертификат, удостоверяющий безопасность и полное соответствие продукции фитосанитарным требованиям.
Ввоз капусты на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен возврат.
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