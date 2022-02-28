Псков, Великие Луки и Островский район лидируют по числу новых случаев COVID-19

13:17, 28 февраля 2022, ПАИ

Псков, Великие Луки и Островский район лидируют по числу новых случаев COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Пскове за сутки выявлен 251 заразившийся, в Великих Луках – 196, в Островском районе – 107. Следом за антилидерами расположился Псковский район – 63 новых случая, Гдовский и Невельский районы – по 47 случаев, Стругокрасненский район – 42 случая, Порховский район – 41, Локнянский район – 24, Бежаницкий район – 22, Великолукский район – 17, Дедовичский район – 16, Пустошкинский район – 15, Куньинский район – 14, Себежский район – 9, Плюсский район – 4, Усвятский район – 3, Дновский район – 2, Красногородский район – 2, Новоржевский район – 1, Печорский район – 1, Пыталовский район – 1.

Новых случаев COVID-19 не выявлено в Новосокольническом, Опочецком, Палкинском и Пушкиногорском районах.

