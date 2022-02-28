Памятные мероприятия пройдут в Псковской области в годовщину отправки обоза в блокадный Ленинград

13:30, 28 февраля 2022, ПАИ

Традиционные мероприятия, посвященные годовщине отправки продовольственного обоза в блокадный Ленинград, пройдут в Дедовичском районе 5 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году исполняется 80 лет со дня подвига мирных жителей Дедовичского района - партизанского края, которые собрали продукты в оккупированных деревнях и, подвергая себя риску, отправили обоз в окруженный город.

Впервые годовщину памятного события отметят в межрегиональном формате — с участием делегаций Ленинградской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга.

Основные мероприятия запланированы на 5 марта. В этот день в деревне Нивки Дедовичского района пройдет возложение цветов и гирлянд воинской славы к памятной стеле. Традиционно на месте будет развернута полевая кухня и зажжен партизанский костер. Затем по маршруту следования партизанского обоза отправится десант.

К юбилейной дате приурочено и открытие межрегиональной передвижной выставки в Дедовичском районном центре досуга, посвященной партизанскому движению.

Кроме того, жители и гости муниципалитета смогут посетить гала-концерт победителей конкурса патриотической песни «Память в сердце стучится».

В память об отправке продовольственного обоза в блокадный Ленинград во всех муниципалитетах для подрастающего поколения будут организованы познавательные мероприятия военно-патриотической направленности.

Дедовичский район в годы войны был центром Партизанского края, возникшего на оккупированной врагом территории. 5 марта 1942 года из деревни Нивки в Ленинград двинулся обоз из 161 подводы. Партизаны, которые и сами были лишены достатка в продовольствии, отправили голодающим ленинградцам 28 тонн муки и более чем 14 тонн других продуктов: зерна, мяса, гороха, меда и масла.

Партизанский обоз, преодолев более сотни километров в тылу врага, навсегда стал примером силы русского духа. Привезенные в город продукты спасли очень многих ленинградцев в самый страшный период блокады, когда от голода и холода каждый день гибли тысячи горожан. После легендарного первого похода жители Новгородской и Псковской областей продолжили собирать продукты в голодающий Ленинград. Им удалось снарядить еще 110 подвод.