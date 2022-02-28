Хакеры взломали сайты крупнейших российских СМИ

15:07, 28 февраля 2022, ПАИ

28 февраля произошла хакерская атака на сайты крупнейших российских СМИ, сообщает «Звезда».

Из строя выведены сайты информагенства ТАСС, а также изданий «Коммерсантъ», «Известия», РБК, Forbes, «Фонтанка», Buro 24/7, «Мел», PeopleTalk и «Право.ру».

На сообщении, размещенном злоумышленниками на главных страницах взломанных сайтов, стоит эмблема хакерской группировки Anonymous, однако официально ответственность за атаки организация пока не взяла.

Ранее в Минцифры РФ сообщили о масштабных кибератаках на портал Госуслуг.

Группа хакеров Anonymous объявила России кибервойну и взяла на себя ответственность за атаку на сайт российского телеканала RT.