Псковский театр драмы скорректировал репертуар на эту неделю

15:14, 28 февраля 2022, ПАИ

По техническим причинам, связанным с подготовкой премьеры спектакля «Бовари», театр вынужден произвести замену в репертуаре. Вместо спектакля «Очень громкая премьера» 5 марта будет показан спектакль «Пленные духи». Билеты действительны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

«Пленные духи» – премьера нынешнего сезона, изысканный анекдот, героями которого стали хрестоматийные персонажи – поэты Александр Блок, Андрей Белый и семья Менделеевых. Узнать подробности о спектакле можно здесь.

В театре отметили, что если зрителя не устраивает замена спектакля, билеты можно сдать по месту покупки (в кассу театра или онлайн, обратившись в техподдержку билетного оператора support@orbilet.ru).

4 марта спектакль «Очень громкая премьера» состоится согласно репертуарному плану, билеты еще остались в продаже. «Если вы стремитесь увидеть именно этот спектакль, сдав билеты на 5 марта, вы можете приобрести их по той же цене на пятницу 4 марта», - отметили в учреждении.

Театр приносит извинения за доставленные неудобства.

Актуальную афишу всегда можно найти на официальном сайте Псковского академического театра драмы.

На этой неделе театр дважды представит комедию «Пленные духи» (2 и 5 марта). Эксцентричная комедия «Очень громкая премьера» состоится 4 марта. Народный артист России, ведущий актер Александринского театра Игорь Волков привезет из Санкт-Петербурга в Псков свой моноспектакль «Веселенькое кладбище» (6 и 7 марта). Тем зрителям, которым по душе музыкальные спектакли, предлагают посетить спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева (6 и 7 марта). Малышей от 2 до 6 лет и их родителей театр приглашает на беби-спектакль «Год Жирафа» в воскресенье, 6 марта. 8 марта театральных зрителей ждет премьера спектакля «Бовари» по роману французского классика Гюстава Флобера. Наличие билетов уточняйте в кассе или на сайте театра.