Что изменится для водителей с 1 марта

15:18, 28 февраля 2022, ПАИ

С 1 марта 2022 года внесут изменения для российских водителей. Они коснутся техосмотра, штрафов и медсправок на права, пишет Autonews.

Штраф за отсутствие техосмотра

Новый штраф за отсутствие техосмотра вступит в силу с 1 марта вместе с поправками в КоАП. Водители будут получать штрафы в размере 2 000 рублей. Это касается водителей общественного и коммерческого транспорта, включая такси, а также водителей частных авто. Штрафовать водителей будут инспекторы ГИБДД не чаще раза в сутки, чтобы дать время на устранение нарушения.

Пройти техосмотр станет сложнее

С 1 марта заработает приказ Минтранса об ужесточении требований к фотофиксации при проведении техосмотра. В самом начале диагностирования нужно сделать не просто фото с номером, на снимке также должен быть проводящий проверку эксперт. Он должен стоять в полный рост и смотреть лицом в камеру. В конце проведения технического диагностирования также нужно будет сделать фотографию: на этот раз уже с задней частью автомобиля с другого бока также вместе с экспертом. Такой приём позволит защитить от «фотошоперов».

Изменение налога на роскошь

В марте станет понятно, какое решение примут чиновники по поводу повышения минимальной стоимости автомобиля для начисления повышенного налога на роскошь. В настоящее время повышающий коэффициент начинают применять, если автомобиль стоит дороже трёх миллионов рублей.

Изменения в получении справок на права

С марта перестаёт действовать приказ Минздрава от 15 июня 2015 года N 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств» (кандидатов в водители транспортных средств). Действие этого документа отменил приказ Минздрава России от 24.11.2021 N 1092н. Часть норм уже начала работать, а часть вступит в силу также с 1 марта.

Лишенные прав за пьяное вождение будут проходить дополнительный тест. Водителя проверят, не злоупотребляет ли он алкоголем или наркотиками – придётся сдать анализ крови и мочи.

Аннулирование прав из-за болезней

Вступает в силу законопроект, который наладит информационное взаимодействия между Минздравом и МВД. Эти ведомства смогут обмениваться информацией о водителях, у которых во время проведения медобследований обнаружили противопоказания к вождению. В случае подозрений о наличии противопоказаний в ГИБДД будут приостанавливать действие прав, а водитель должен будет пройти дополнительное обследование и лечение. В случае если проблему со здоровьем решить не удастся, права аннулируют.