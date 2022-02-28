Переслегинскую гимназию капитально отремонтируют
Переслегинскую гимназию ждёт масштабный ремонт, пишет газета Великолукского района «Наш путь» со ссылкой на информацию, размещённую на портале госзакупок.
Стоимость работ составит свыше 44 млн рублей. Заказчиком работ выступает администрации Великолукского района.
Ремонтные работы будут включать в себя ремонт внутренних помещений, замену систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, пожарной сигнализации, замену системы электроосвещения и электрооборудования.
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