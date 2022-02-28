Дом вашей мечты: в Пскове продаётся двухэтажный коттедж в черте города

17:54, 28 февраля 2022, ПАИ

«Псковжилстрой» продаёт двухэтажный коттедж площадью 158 квадратных метров в посёлке «Малая Родина».

К дому подведено индивидуальное отопление, есть все необходимые городские коммуникации – электроэнергия, вода, канализация и газ. Стены внутри дома оштукатурены, выполнена стяжка пола, установлены пластиковые окна, металлическая входная дверь.

Свободные планировки позволяют организовать пространства в соответствии с вашими задумками и пожеланиями.

Главным преимуществом коттеджного посёлка является то, что он находится практически в черте города. Рядом расположены современный торговый центр, гипермаркеты, кинотеатр, а также рестораны.

Участок 7 соток позволяет разместить у себя во дворе огород, сад или зону барбекю. Каждый сможет благоустроить свою территорию так, как ему нравится.

Перед домом есть собственная парковка, которая вмещает около трёх-четырёх автомобилей. Коттедж готов к продаже по цене 55 тысяч рублей за квадратный метр.

По дополнительным вопросам обращаться по телефону +7(8112) 201-222 или по адресу: Псков, улица Карла Маркса, 42.