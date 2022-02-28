Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дом вашей мечты: в Пскове продаётся двухэтажный коттедж в черте города

«Псковжилстрой» продаёт двухэтажный коттедж площадью 158 квадратных метров в посёлке «Малая Родина».

К дому подведено индивидуальное отопление, есть все необходимые городские коммуникации – электроэнергия, вода, канализация и газ. Стены внутри дома оштукатурены, выполнена стяжка пола, установлены пластиковые окна, металлическая входная дверь.

Свободные планировки позволяют организовать пространства в соответствии с вашими задумками и пожеланиями.

Главным преимуществом коттеджного посёлка является то, что он находится практически в черте города. Рядом расположены современный торговый центр, гипермаркеты, кинотеатр, а также рестораны.

Участок 7 соток позволяет разместить у себя во дворе огород, сад или зону барбекю. Каждый сможет благоустроить свою территорию так, как ему нравится.

Перед домом есть собственная парковка, которая вмещает около трёх-четырёх автомобилей.  Коттедж готов к продаже по цене 55 тысяч рублей за квадратный метр.

По дополнительным вопросам обращаться по телефону +7(8112) 201-222 или по адресу: Псков, улица Карла Маркса, 42.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

28 февраля 2022

47 детей родились в Пскове за неделю
28 февраля 2022

В Псковской области скорректировали антиковидные ограничения
28 февраля 2022

Псковичей предупредили о возможных проблемах при оплате проезда с помощью смартфонов
28 февраля 2022

Дом вашей мечты: в Пскове продаётся двухэтажный коттедж в черте города
28 февраля 2022

В четырёх классах трёх псковских школ введены ограничения из-за COVID-19
28 февраля 2022

Александр Голышев: Двуличный Запад превратил нашу братскую Украину в проект «Антироссия»
28 февраля 2022

В Пскове на контейнерную площадку незаконно выгрузили строительный мусор
28 февраля 2022

Четырех бойцов Красной Армии перезахоронили в 78-ю годовщину освобождения Новоржева от нацистов

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...