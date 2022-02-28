Умер бывший управляющий псковским отделением фонда соцстрахования Семён Костин

15:36, 28 февраля 2022, ПАИ

Скончался бывший управляющий Псковским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Семён Костин. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении, этот пост он занимал с 1994 по 2005 годы.

«Коллектив учреждения выражает глубочайшие соболезнования его родным и близким. Будучи высочайшим профессионалом в своём деле, талантливым и опытным руководителем, он внёс существенный вклад в развитие социального страхования Псковской области. Семён Павлович оставил яркий след в сердцах коллег, снискал заслуженный почёт и уважение. В памяти тех, кто работал вместе с ним, он навсегда останется образцом преданности делу и человеческому долгу, уникальным руководителем, внимательным и доброжелательным человеком. Скорбим и разделяем горечь утраты», – сказали в региональном отделении.

Церемония прощания с Семёном Костиным состоится 1 марта в 11:00 в Никольском храме деревни Паниковичи Печорского района.