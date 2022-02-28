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Общество

Для оплаты налогов у организаций Псковской области остался один день

Не позднее 1 марта 2022 года юридические лица обязаны оплатить транспортный и земельный налоги, налог на имущество организаций за 2021 год. Такие сроки определены Федеральными законами РФ от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ и от 2 июля 2021 года № 305-ФЗ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Отмечается, что авансовые платежи по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество организаций подлежат уплате не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом: это первый, второй и третий кварталы календарного года. Указанные платежи по транспортному налогу и налогу на имущество организаций предусмотрены законами Псковской области. По земельному налогу порядок уплаты авансовых платежей, в том числе освобождение от уплаты для отдельных категорий плательщиков, устанавливается нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований Псковской области.

Вышеперечисленные сроки уплаты налогов и авансовых платежей применяются во всех регионах. Действовавшие ранее полномочия субъектов РФ и представительных органов муниципальных образований по определению сроков их уплаты отменены.

В случае неуплаты самостоятельно исчисляемых организацией имущественных налогов и авансовых платежей по ним начисляются пени, а налоговые органы принимают меры по принудительному взысканию недоимки, в том числе исходя из направленного налогоплательщику сообщения об исчисленной сумме налога и требования о его уплате.

За 2021 год налогоплательщики-организации уплатили 1 млрд 917 млн рублей, в том числе по налогу на имущество организаций 1 млрд 500 млн, по транспортному налогу 170 млн рублей и по земельному налогу 247 млн рублей.

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