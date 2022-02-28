14-летний подросток попал под колёса мотоцикла в Порхове

16:09, 28 февраля 2022, ПАИ

В Порхове 14-летний подросток попал под колёса мотоцикла на проспекте 25 Октября, передаёт корреспондент газеты «Порховский вестник».



Фото: Порховский вестник



Фото: Порховский вестник



Фото: Порховский вестник



Фото: Порховский вестник



Фото: Порховский вестник



Фото: Порховский вестник



Фото: Порховский вестник













28 февраля в 15:30 водитель мотоцикла «Ява» совершил наезд на пешехода. 14-летняя девочка была доставлена в больницу с рваной раной головы.

Как сообщил начальник ГИБДД по Порховскому району, водитель на момент аварии находится в трезвом состоянии. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.