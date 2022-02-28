Россия закрывает небо для 36 стран
В качестве ответных мер Россия закрывает небо для 36 стран, сообщают СМИ со ссылкой на Росавиацию.
Среди них в числе стран Евросоюза: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.
Страны вне Евросоюза: Албания, Ангилья, Великобритания, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси, Канада, Норвегия.
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