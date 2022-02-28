Спортзал Ивановской средней школы в Великолукском районе капитально отремонтируют
Спортивный зал Ивановской средней школы в Великолукском районе капитально отремонтируют. Об этом пишет районная газета «Наш путь» со ссылкой на информацию, размещённую на портале госзакупок.
Стоимость работ составит свыше одного миллиона рублей. Заказчиком работ выступает администрация Великолукского района.
Ремонт будет включать в себя комплексную отделку помещения, электромонтажные работы и другое.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
28 февраля 2022
Псковичей предупредили о возможных проблемах при оплате проезда с помощью смартфонов
28 февраля 2022
Александр Голышев: Двуличный Запад превратил нашу братскую Украину в проект «Антироссия»