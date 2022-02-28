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Общество

Спортзал Ивановской средней школы в Великолукском районе капитально отремонтируют

Спортивный зал Ивановской средней школы в Великолукском районе капитально отремонтируют. Об этом пишет районная газета «Наш путь» со ссылкой на информацию, размещённую на портале госзакупок.

Стоимость работ составит свыше одного миллиона рублей. Заказчиком работ выступает администрация Великолукского района.

Ремонт будет включать в себя комплексную отделку помещения, электромонтажные работы и другое.

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