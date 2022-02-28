Посвященная переносу Анастасиевской часовни в 1970 году выставка откроется в Пскове

16:17, 28 февраля 2022, ПАИ

4 марта в 18:30 во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2, цокольный этаж) состоится открытие выставки «Сброшенная с пьедестала. Спасти нельзя оставить…», посвященной переносу Анастасиевской часовни в 1970 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике.

«В ближайшее время предстоит реконструкция Ольгинского моста. Как и 50 с лишним лет назад, сохранность Анастасиевской часовни окажется под угрозой. Как ее удалось спасти в прошлом? И как ее можно сохранить сейчас? На эти вопросы музей, как хранитель памятника, попытался ответить новой выставкой, посвященной событиям конца 60-х – первой половины 70-х годов XX века», - отметили организаторы.

На выставке впервые в Пскове будут показаны подлинные эскизы Н. К. Рериха, созданные для часовни, из фондов Русского музея. Посетители получат возможность окунуться в атмосферу 1970-х годов, посмотрев фотохронику перемещения часовни. На выставке будут представлены уникальные документы (письма, реставрационные материалы), рассказывающие о спасении этого памятника.

На выставке представлены материалы современных проектных и реставрационных работ, в которых важное место занимает проблема сохранения Анастасиевской часовни.

Часть материалов на выставку были предоставлены партнерами музея: Государственный Русский музей, Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», ГАУК ПО НПЦ, ООО «АРТРУСТ», АО «МНРХУ», Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих, ООО «СДМ Проект», ООО Псковский институт «Спецпроектреставрация» и др.

Выставка будет работать с 4 марта по 3 апреля в музейном комплексе «Двор Постникова». Режим работы: среда – понедельник c 11:00 до 18:00, касса работает до 17:30. Стоимость: взрослый – 200 рублей, льготный – 150 рублей. Дети до 16 лет – бесплатно.