Восьмилетняя девочка угодила под машину в Псковском районе
В деревне Пески Псковского района восьмилетняя девочка попала под колёса автомобиля Toyota Hilux, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Девочка вышла из автобуса и при переходе дороги попала под колёса автомобиля. Водитель отметил, что не успел среагировать, поскольку ребёнок выбежал на проезжую часть внезапно.
Пострадавшая была доставлена в областную больницу с травмами и подозрением на перелом. На месте ДТП работают сотрудники аварийно-спасательной службы, скорой помощи и ДПС, а также руководитель отдела ГИБДД по Псковскому району.
По словам отца пострадавшей девочки, местные жители неоднократно обращались в администрацию района, чтобы на этом месте установить пешеходный переход или остановку.
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