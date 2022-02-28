Восьмилетняя девочка угодила под машину в Псковском районе

16:27, 28 февраля 2022, ПАИ

В деревне Пески Псковского района восьмилетняя девочка попала под колёса автомобиля Toyota Hilux, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Девочка вышла из автобуса и при переходе дороги попала под колёса автомобиля. Водитель отметил, что не успел среагировать, поскольку ребёнок выбежал на проезжую часть внезапно.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Пострадавшая была доставлена в областную больницу с травмами и подозрением на перелом. На месте ДТП работают сотрудники аварийно-спасательной службы, скорой помощи и ДПС, а также руководитель отдела ГИБДД по Псковскому району.

По словам отца пострадавшей девочки, местные жители неоднократно обращались в администрацию района, чтобы на этом месте установить пешеходный переход или остановку.