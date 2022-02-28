Два петербуржца приговорены к 8 годам колонии за производство наркотиков в Псковской области

16:36, 28 февраля 2022, ПАИ

Уголовные дела были возбуждены в отношении 23-летних жителей Санкт-Петербурга, обвиняемых в незаконном производстве и хранении наркотических средств в особо крупном размере, сообщила прокуратура Псковской области.

Отмечается, что в арендованном доме в Плюсском районе жители Санкт-Петербурга использовали химическое оборудование, которое производило наркотическое вещество мефедрон общей массой 1 435,6 грамма.

Данные лица признаны виновными и получили 8 лет лишения свободы, а также штраф в размере 150 тысяч. Приговор суда еще не вступил в силу.