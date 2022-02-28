С -12 градусов начнётся первый день весны в Псковской области
1 марта в Псковской области ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 0-5 метров в секунду. Температура по области ночью -7...-12 градусов, днем 0...+6 градусов.
Атмосферное давление выше нормы.
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