УФАС разбирается с жалобами псковичей на высокую плату за отопление

16:53, 28 февраля 2022, ПАИ

Управление федеральной антимонопольной службы по Псковской области разбирается с жалобами псковичей на высокую плату за отопление в декабре и январе, пишет «Псковская правда».

По словам руководителя псковского УФАС Ольги Милонаец, обращения по поводу завышенных сумм в платёжках поступали не только из Пскова, но и из некоторых районов региона.

Ольга Милонаец подчеркнула, что у всех теплоснабжающих организаций, на действия которых поступили жалобы, будут запрошены документы. В случае выявления нарушений теплоснабжающие организации будут оштрафованы, уточнила она.

О том, почему выросли счета за тепло в псковских квартирах, читайте в статье «Псковской правды» здесь.