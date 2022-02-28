УФАС разбирается с жалобами псковичей на высокую плату за отопление
Управление федеральной антимонопольной службы по Псковской области разбирается с жалобами псковичей на высокую плату за отопление в декабре и январе, пишет «Псковская правда».
По словам руководителя псковского УФАС Ольги Милонаец, обращения по поводу завышенных сумм в платёжках поступали не только из Пскова, но и из некоторых районов региона.
Ольга Милонаец подчеркнула, что у всех теплоснабжающих организаций, на действия которых поступили жалобы, будут запрошены документы. В случае выявления нарушений теплоснабжающие организации будут оштрафованы, уточнила она.
О том, почему выросли счета за тепло в псковских квартирах, читайте в статье «Псковской правды» здесь.
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