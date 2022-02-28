В Пскове на контейнерную площадку незаконно выгрузили строительный мусор

17:11, 28 февраля 2022, ПАИ

В Пскове на контейнерную площадку незаконно выгрузили строительный мусор, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Грузовой автомобиль был замечен за нарушением на улице Лиственной у дома №21. Картонные коробки и мешки со строительным мусором были обнаружены в контейнере после отъезда данного транспортного средства.

Аналогичный случай был зафиксирован на прошлой неделе. Сотрудники территориального отдела компании «Экопром» застали представителей псковской строительной компании за нарушением утилизации строительного мусора. Белый автомобиль марки «Лада Ларгус» с прицепом строительных отходов разгружался в общественный контейнер на улице Космической, д. 1. В итоге пойманные с поличным сотрудники все содержимое забрали обратно.

Регоператор напоминает, что строительный мусор не относится к ТКО и выбрасывать его в контейнеры нельзя. Такие отходы вывозятся по отдельно заключенному договору с филиалом ООО «Экопром».

«Мы настоятельно рекомендуем юридическим лицам не повторять ошибок вышеописанных компаний. В данном случае руководителям этих фирм будет уже совсем не до улыбок от той суммы, которую их организациям придется заплатить за загрязнение окружающей среды. А ведь утилизация этих отходов легла на плечи муниципалитета», - подчеркнули в «Экопроме».