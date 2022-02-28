«Почта России» допустила приостановку приема международных отправлений

17:38, 28 февраля 2022, ПАИ

«Почта России» может приостановить прием международных отправлений, пишет РБК.

В компании сообщили, что это произойдет в случае, если сортировочные терминалы будут заполнены до критических показателей. «Мы обещаем вам, что отказ от доставки будет последним решением», — говорится в сообщении.

В условиях закрытия воздушного пространства для российских самолетов увеличатся сроки доставки международных отправлений. «Мы ведем переговоры с почтами соседних стран, чтобы договориться о подключении авиапочты максимально близко от российской границы. Так можно будет минимизировать сроки за счет сокращения пути грузов на автотрассах и железных дорогах», — заявили в «Почте России».



Там также отметили, что из-за решений Украины, Молдавии и Кипра сейчас нет возможности принимать отправления в эти страны. «Мы надеемся, что эти решения будут отменены и связь восстановится», — сообщила почта.

