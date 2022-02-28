В Новосокольническом районе глава сельского поселения подозревается в получении взятки
В Новосокольническом районе глава сельского поселения подозревается в получении взятки за беспрепятственную добычу песка, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
По версии следствия, в 2020-2021 годах подозреваемый неоднократно получал от индивидуального предпринимателя взятки за возможность беспрепятственно добывать и вывозить песок из карьера при отсутствии разрешающих документов на добычу общераспространенных полезных ископаемых.
Общая сумма незаконного вознаграждения, которая была перечислена ему на банковскую карту, превысила 80 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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