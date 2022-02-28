Ученикам Булынинской средней школы Великолукского района рассказали об их правах

18:06, 28 февраля 2022, ПАИ

В рамках мероприятий, посвящённых 300-летию со дня образования российской прокуратуры, для учеников 8-11-х классов Булынинской средней школы помощник прокурора Великолукского района Андрей Антонов и инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Великолукский» Юлия Лапин провели классный час. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».

Спикеры рассказали о правах детей. Также ребята узнали, с какого возраста граждане России могут быть привлечены к уголовной ответственности, с какого – к административной и до какого возраста ответственность за детей могут понести их родители. Кроме того, ученикам сообщили о пагубном влиянии на человеческий организм вредных привычек.

Больше новостей читайте на страницах газеты «Наш путь» и в её группе в соцсети «ВКонтакте».