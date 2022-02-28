Перенести бельчат в домик: будни промышленного альпиниста в Пскове

20:41, 28 февраля 2022, ПАИ

Промышленный альпинист, арборист Александр Шереметов рассказал «АиФ-Псков» о востребованности своей профессии и необычных заказах.

Александр Шереметов занимается промышленным альпинизмом с 2009 года, уже тогда это направление активно развивалось. «Я влился в уже существующую бригаду, на тот момент она была не единственной. Промышленные альпинисты оказывали услуги герметизации межпанельных стыков в многоэтажных домах, занимались установкой наружной рекламы, ремонтно-реставрационными работами для наших церквей. Я буквально год проработал в бригаде, а потом продолжил заниматься промальпинизмом самостоятельно», – поделился он.

На сегодняшний день учебный центр «Псков» предлагает как курсы, по окончании которых человек получает допуск к работам на высоте (строительные леса, приставные лестницы), так и более длительное обучение для 5-7-х разрядов в сфере промышленного альпинизма для работ в безопорном пространстве.

«Я и сам начинал с простым допуском к высотным работам. Это уже потом мне захотелось получить корочку, в которой написано, что я промышленный альпинист 5-го разряда», – отметил Александр Шереметов.

О том, какие заказы ему поступают чаще всего и почему заселять белок в домики интереснее, чем снимать с деревьев кошек, читайте здесь.