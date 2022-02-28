Псковичей предупредили о возможных проблемах при оплате проезда с помощью смартфонов
«Псковпассажиравтотранс» рекомендует пассажирам предусмотреть плату за проезд наличными средствами или непосредственно банковской или транспортной картой.
Это связано с возможными затруднениями в работе сервисов Apple Pay и Google Pay при оплате проезда через телефон или смарт-часы в общественном транспорте, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
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