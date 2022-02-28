Выставка-конкурс «Масленичный сувенир» открылась в Пскове

21:39, 28 февраля 2022, ПАИ

28 февраля в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества состоялось открытие областной выставки-конкурса «Масленичный сувенир». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

В начале мероприятия перед зрителями выступил народный самодеятельный коллектив «Уграда». Затем к присутствующим обратилась первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева. «Мы замечательно входим в Масленицу. Спасибо за ваше творчество, спасибо за то, что горят ваши глаза», — отметила она.

И. о. директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова поздравила всех с Масленой неделей. Она напомнила, что конкурс «Масленичный сувенир» — это поддержка для псковских мастеров.

Затем Наталья Белова вручила дипломы лауреатов областного конкурса на присуждение творческих премий для мастеров народного творчества. Свои награды получили мастер декоративно-прикладного творчества, специалист по жанрам творчества МБУК «Опочецкий районный центр культуры» Наталья Коростик, методист Долосецкого сельского дома культуры МБУК «Пустошкинский районный центр культуры» Наталья Творогова, мастер декоративно-прикладного творчества, педагог ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова» Ирина Иванова, мастер декоративно-прикладного творчества, участница любительского объединения декоративно-прикладного искусства «Калейдоскоп» МБУК «Городской Дом культуры им. Ленина» (Великие Луки) Ольга Зарецкая, мастер декоративно-прикладного творчества, руководитель клуба авторской и народной куклы «Псковитянка» Анжелика Владимирова, мастер декоративно-прикладного творчества Валентина Гринкевич.

Главный специалист по фондово-выставочной деятельности отдела декоративно-прикладного творчества ПОЦНТ Наталья Бочина провела экскурсию по выставочному залу, рассказала об экспонатах. Она отметила, что областная выставка проходит уже в девятый раз. «Интересно то, что каждый год на выставке представлено всё больше экспонатов. В этом году участие приняли мастера из 19 районов Псковской области. Каждый год мастера представляют всё новые произведения с использованием разных техник и материалов. Порадовало, что в этом году большую и интересную коллекцию представили мастера из Великих Лук», — рассказала Наталья Бочина.

Напомним, что в выставке приняли участие мастера декоративно-прикладного творчества из Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Красногородского, Локнянского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Стругокрасненского, Усвятского районов и городов Пскова и Великие Луки. Выставка насчитывает более 200 экспонатов работы 90 авторов. Посетители могут увидеть кукол, героев масленичных обрядовых действ, сказочных персонажей, картины праздничных встреч и гуляний в коллективных композициях, каруселях, сценках. Работы выполнены в различных техниках: валяние, вышивка, макраме, резьба и роспись по дереву, вязание.

IX областная выставка-конкурс «Масленичный сувенир» проводится Псковским областным центром народного творчества при поддержке комитета по культуре региона.

Выставка будет работать на улице Некрасова, 10 в течение марта с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, по субботам — с 11:00 до 16:00.