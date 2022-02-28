В Псковской области скорректировали антиковидные ограничения

19:37, 28 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс изменения в противокоронавирусный указ. Соответствующий документ от 27 февраля опубликован на официальном портале нормативных правовых актов региона.

В частности, установлен запрет на проведение публичных мероприятий (за исключением пикетирования, проводимого одним участником), спортивных соревнований, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурно-просветительных, театрально-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан.

Указанный запрет не распространяется на богослужения и мероприятия, согласованные органами государственной власти или местного самоуправления либо главным государственным санитарным врачом по Псковской области.