В Псковской области скорректировали антиковидные ограничения
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс изменения в противокоронавирусный указ. Соответствующий документ от 27 февраля опубликован на официальном портале нормативных правовых актов региона.
В частности, установлен запрет на проведение публичных мероприятий (за исключением пикетирования, проводимого одним участником), спортивных соревнований, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурно-просветительных, театрально-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан.
Указанный запрет не распространяется на богослужения и мероприятия, согласованные органами государственной власти или местного самоуправления либо главным государственным санитарным врачом по Псковской области.
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