В Госдуме предложили ввести ответственность за фейки о действиях российских военных

18:57, 28 февраля 2022, ПАИ

Глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев выступил с инициативой ввести уголовную ответственность за распространение фейковой информации о действии Вооружённых сил РФ. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Василий Пискарев уверен, что недостоверные сообщения о российских военнослужащих деморализуют общество, подрывают доверие к Российской армии и силовым структурам, а также наносят удар по родным и близким бойцов.

«Два года назад мы дополнительно ввели ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации о пандемии. Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооружённых сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций», – заявил Пискарев.