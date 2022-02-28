47 детей родились в Пскове за неделю

20:00, 28 февраля 2022, ПАИ

С 21 по 27 февраля в Псковском перинатальном центре родились 47 детей. Об этом сообщается на странице учреждения в Instagram.

За неделю в Пскове появилось на свет 25 девочек и 22 мальчика. «Впервые за месяц девочки на этой неделе победили», – констатировали в перинатальном центре.