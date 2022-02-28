Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Посвященная Пскову фотовыставка открылась в перинатальном центре

28 февраля в Псковском перинатальном центре открылась фотовыставка, посвящённая Пскову. Об этом сообщается на странице учреждения в Instagram.

«Псков - это город с большим количеством старинных церквей и внушительной крепостью. Это место, которое живёт спокойствием и тысячелетней историей. На фотографиях полностью передаётся душа великого города!» - рассказали в перинатальном центре.

Выставку можно увидеть на первом этаже нового здания центра.

Автор фотографий – заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии для женщин Вадим Иовенко.

Также он сегодня празднует день рождения. Коллеги поздравили Вадима Иовенко и пожелали ему успехов и роста в работе и творчестве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

28 февраля 2022

Посвященная Пскову фотовыставка открылась в перинатальном центре
28 февраля 2022

Посвященная переносу Анастасиевской часовни в 1970 году выставка откроется в Пскове
28 февраля 2022

Псковский театр драмы скорректировал репертуар на эту неделю
27 февраля 2022

Губернатор Михаил Ведерников посетил съёмочную площадку кинокомпании «Окапи Продакшн»

27 февраля 2022

Выставка «Масленичный сувенир» откроется в Пскове
26 февраля 2022

Масленичные песни Курской и Рязанской областей прозвучали в Пскове
24 февраля 2022

Псковская филармония приглашает на концерт «Песни странствующего подмастерья» по Пушкинской карте
23 февраля 2022

Эмир Кустурица может запросить российское гражданство


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...