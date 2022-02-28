Посвященная Пскову фотовыставка открылась в перинатальном центре
28 февраля в Псковском перинатальном центре открылась фотовыставка, посвящённая Пскову. Об этом сообщается на странице учреждения в Instagram.
«Псков - это город с большим количеством старинных церквей и внушительной крепостью. Это место, которое живёт спокойствием и тысячелетней историей. На фотографиях полностью передаётся душа великого города!» - рассказали в перинатальном центре.
Выставку можно увидеть на первом этаже нового здания центра.
Автор фотографий – заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии для женщин Вадим Иовенко.
Также он сегодня празднует день рождения. Коллеги поздравили Вадима Иовенко и пожелали ему успехов и роста в работе и творчестве.
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