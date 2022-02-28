Аппарат Правительства РФ сократил сроки подготовки антисанкционных документов

20:20, 28 февраля 2022, ПАИ

Вице-премьер Дмитрий Григоренко дал ряд поручений относительно сроков подготовки документов, касающихся нивелирования последствий ограничительных мер в отношении России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Правительства РФ.

Федеральные органы исполнительной власти должны готовить и предоставлять в правительство такие документы в срок не более 24 часов с момента получения соответствующего указания.

Поручение также касается согласования таких документов, сроки которых не должны превышать четырёх часов с момента поступления проектов.

Кроме того, руководителям структурных подразделений аппарата правительства поручено проводить весь цикл работ с антисанкционными документами вплоть до предоставления на подпись в срок не более 24 часов.