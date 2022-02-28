Skoda Octavia и мопед столкнулись в Острове

22:07, 28 февраля 2022, ПАИ

28 февраля в Острове на улице Ветеранов Войны произошло ДТП с участием мопеда и автомобиля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Водитель мопеда при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Skoda Octavia под управлением 65-летнего водителя. Мопед и автомобиль получили технические повреждения. У Skoda Octavia разбито лобовое стекло, передний бампер, решётка, фара. Автомобилист повреждений не получил, а 36-летний безработный водитель двухколёсной техники от медицинской помощи и медосвидетельствования отказался.

На месте работали сотрудники ДПС, пожарные, скорая помощь.