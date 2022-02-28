Утром 1 марта автобус № 11 в Пскове будет следовать по существующему маршруту

22:24, 28 февраля 2022, ПАИ

1 марта до 10:00, то есть до перекрытия движения по Троицкому мосту в Пскове, автобус № 11 будет следовать по существующему маршруту. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

По изменённой схеме этот автобус пойдёт после 10:00, когда будет закрыт мост. Это связано с тем, что новая схема движения автобуса № 11 проходит по улице Карла Маркса с выездом налево на площадь Ленина. До закрытия моста этот выезд будет невозможен.

«Таким образом, до места работы и учёбы пассажиры автобуса № 11 смогут добраться завтра утром привычным способом. Приносим извинения за возможные неудобства», – добавил Борис Елкин.